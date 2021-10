Die „Sparkasse in Neunkirchen“ wurde am 26. Februar 1870 von einem Verein errichtet. Als Gründer der Sparkasse gilt Alexander Hirsch, Inhaber des Kaufhauses „Zum Goldenen Engel“ am Hauptplatz in der Stadt Neunkirchen. Er verstand es, einen kleinen Kreis engagierter Männer für die Sache zu begeistern. Am 16. Februar 1871 fand schließlich im Postkaffeehaus unter dem Vorsitz des Bürgermeisters Josef Schreck die konstituierende Versammlung der Gründungsmitglieder statt.

Am 4. Mai 1871 wurde die erste „Filiale“ eröffnet: Im Gasthaus „Zum schwarzen Adler“, dem heutigen Fotogeschäft Wieland am Neunkirchner Hauptplatz. Die Öffnungszeiten waren noch sehr knapp gehalten: donnerstags und sonntags jeweils von acht bis zwölf Uhr.

Bereits zwanzig Jahre danach, im Jahr 1891, zieht die Sparkasse Neunkirchen an ihren heutigen Standort, das neue Rathausgebäude am Hauptplatz Neunkirchen.